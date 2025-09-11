O MP Responde traz questões sobre o acordo de não persecução penal, expediente jurídico que pode ser aplicado em alguns tipos de ilícito e que é proposto pelo Ministério Público. Quem explica é o promotor de Justiça Leandro Antunes Meirelles Machado, do Ministério Público do Paraná, que atua no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e que nesta semana divulgou um acordo firmado pelo MPPR no caso de desvios de uma cooperativa de Londrina que levou à devolução de R$ 18 milhões aos cooperados que haviam sido prejudicados. Confira:
– O que é acordo de não persecução penal?
– Qualquer crime pode ser objeto de acordo de não persecução penal?
Serviço à população – O MP Responde tem o formato de spot com aproximadamente um minuto de duração, nos quais procuradores e promotores de Justiça respondem perguntas relacionadas ao trabalho do Ministério Público e a assuntos jurídicos. Os spots podem ser veiculados gratuitamente por qualquer rádio interessada. As perguntas são baseadas em questões da comunidade que chegam ao MPPR, e também é possível sugerir temas. Os contatos são o e-mail: [email protected] ou o telefone (41) 3250-4469.
Podcasts – Os programas de rádio do MPPR também são disponibilizados nas plataformas Spotify, Apple e Google Podcasts.
