EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA
ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E
CONSELHO FISCAL DA APAE DE UBIRATÃ/PR
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubiratã/PR, com sede em Ubiratã, na
Avenida João Medeiros – Área Industrial nº 01, através de sua Diretoria Executiva, devidamente
representada por sua Presidente Sra. Vilma dos Santos Guimarães, CONVOCA através do presente
edital, todos os associados especiais e contribuintes da APAE, para Assembleia Geral Ordinária,
que será realizada na sede da APAE, às13hs30min, do dia 12 de novembro de 2025, com a seguinte
ordem do dia:
I – Apresentação e aprovação do relatório de atividades da gestão 2023/2025
II – Apresentação e aprovação das contas dos exercícios 2023 a 2025, com parecer do Conselho
Fiscal.
III – Eleição da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Apae
de Ubiratã, nos termos do Estatuto da APAE, para mandato de 01 de janeiro de 2026 até 31 de
dezembro de 2028.
IV – Assuntos Gerais
A inscrição das chapas deverá ocorrer até 20 (vinte) dias antes da data da assembleia, devendo ser
registrada nas Secretaria da APAE e submetida à homologação pela comissão eleitoral.
Somente poderão compor as chapas os associados especiais com frequência mínima de 01(um)
ano nos programas da APAE e os associados contribuintes com, no mínimo 01(um) ano de filiação,
quitação das obrigações sociais e, preferencialmente, experiência diretiva.
A Assembleia Geral será instalada em primeira convocação com a maioria absoluta dos associados
e, em segunda convocação, meia hora depois, com qualquer número de presentes, conforme
disposto no art.24, §2º, do Estatuto.
Ubiratã, 10 de outubro de 2025.
VILMA DOS SANTOS GUIMARÃES
PRESIDENTE