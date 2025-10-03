A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALE RJ) acaba de publicar o tão aguardado edital para o cargo de Procurador Legislativo.
O certame, organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), abre 3 vagas imediatas + cadastro de reserva, oferecendo uma das carreiras jurídicas mais prestigiadas e bem remuneradas do estado, com salário inicial de R$ 44.008,52.
Inscrições e taxa
As inscrições estarão abertas entre 13 de outubro e 13 de novembro de 2025, exclusivamente pelo site da FGV.
A taxa de participação é de R$ 285,00, com possibilidade de isenção para candidatos que atendam aos critérios previstos em lei.
Etapas do concurso ALE RJ Procurador Legislativo
O processo seletivo será composto por quatro fases:
- Prova Objetiva (múltipla escolha) – caráter eliminatório e classificatório;
- Prova Discursiva – caráter eliminatório e classificatório;
- Prova Oral – caráter eliminatório e classificatório;
- Avaliação de Títulos – caráter apenas classificatório
A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada no dia 08 de fevereiro de 2026, das 15h30 às 20h30.
Já a prova Discursiva, será realizada no dia 22 de março de 2026, das 13h às 18h, segundo
o horário oficial de Brasília.
As provas ocorrerão na cidade do Rio de Janeiro, podendo ser aplicadas em municípios próximos, caso haja excesso de inscritos.
O certame terá validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período a critério da ALE RJ.
Requisitos para o cargo
Para tomar posse, o candidato deve atender aos seguintes critérios:
- Possuir bacharelado em Direito;
- Estar regularmente inscrito na OAB;
- Ter no mínimo 3 anos de prática jurídica;
- Cumprir os demais requisitos de escolaridade, idade e aptidão física previstos no edital
Por que este concurso é uma oportunidade única?
Com remuneração acima de R$ 44 mil e atuação em um dos principais centros legislativos do país, a carreira de Procurador Legislativo da ALE RJ é um dos cargos mais desejados das carreiras jurídicas em 2025.
O cargo envolve funções de grande relevância, como elaboração de pareceres jurídicos, assessoramento legislativo, controle de constitucionalidade de proposições e representação judicial da Casa.
