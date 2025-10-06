A nuestro míster le preguntaron en la previa al duelo de hoy sobre sus aspiraciones al poder encadenar hoy, de vencer, su tercer triunfo consecutivo. Y su respuesta fue más metafísica que futbolística. “Ya no es un sueño. Es lo que más presente tenemos”.

Porque el Albacete hoy puede mirar a lo lejos y ver un presente halagüeño. Y donde mira es a León, concretamente. Desde las 20:30h juega ante la Cultural y Deportiva Leonesa el partido que servirá para clausurar la octava jornada de LALIGA Hypermotion.

Y la Cultu lo hace con el subidón de adrenalina que le insufló el triunfo del pasado fin de semana. El equipo leonés se impuso en el derbi regional al Real Valladolid (0-1) en el estadio José Zorrilla en el que a su vez era el estreno de Cuco Ziganda en el banquillo culturalista, que hoy dirige por primera vez al equipo en su feudo con la asignatura pendiente de ganar como local. El cuadro castellano cuenta sus últimos dos desplazamientos por victorias, pero aún no ha vencido en el Reino de León desde su regreso, este verano, al fútbol profesional. Además, otro acicate es que, de imponerse, saldría de los puestos de descenso.

El Alba, por su parte, quiere ser uno y trino. Aún con la locura vivida en Gijón flotando en el ambiente, el equipo manchego tratará de seguir por el camino del triunfo, lo que a su vez supondría un importante sprint en la clasificación. El equipo lleva tres semanas seguidas sumando, con siete de los últimos nueve puntos cosechados, y quiere cerrar su ‘on tour’ particular antes de volver a casa dejando un buen sabor de boca a propios y extraños que, visto lo visto, ya miran los partidos del Albacete como quien veía las películas de M. Night Shyamalan, para ver qué ocurre esta vez.

Así se presenta un partido con profundo significado en el que el Alba quiere ser realista y eso no es otra cosa que luchar por encadenar el tercer triunfo consecutivo.