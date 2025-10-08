O Ministério Público do Paraná, por meio da 18ª Promotoria de Justiça de Cascavel, no Oeste paranaense, ofereceu duas denúncias criminais contra um médico psiquiatra acusado de estupro de vulnerável contra uma criança de 11 anos e uma adolescente de 12 anos de idade. As denúncias foram oferecidas nesta segunda-feira, 6 de outubro.
Áudio do Promotor de Justiça José de Oliveira Junior
Os casos ocorreram nos anos de 2022 e 2023, no consultório do profissional, em Cascavel. De acordo com as denúncias, nos dois casos o médico psiquiatra pediu para atender as vítimas sozinhas e aproveitou-se da ausência dos responsáveis para cometer os crimes (ele tocou as vítimas em suas partes íntimas).
Condenação anterior – O médico já foi condenado em primeira instância na comarca de Santa Helena por ter adicionado uma das vítimas em aplicativo de troca de mensagens e solicitado que ela enviasse fotos íntimas.
