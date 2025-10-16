O Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Castro, nos Campos Gerais, denunciou nesta terça-feira, 14 de outubro, quatro pessoas (três militares do Exército à época dos fatos e um civil) por crimes contra duas adolescentes. A denúncia é pelos crimes de fornecimento de bebidas alcoólicas, estupro de vulnerável e também por perseguição e ameaça a uma das vítimas.
Segundo as investigações, concluídas pela Polícia Civil no dia 6 deste mês, entre a noite do dia 2 março e a madrugada de 3 de março de 2024, em uma casa do Bairro Bela Vista e em uma festa na região conhecida como Tronco, os quatro denunciados ofereceram bebidas às adolescentes. No interior da residência, quando as vítimas estavam embriagadas e sem condições de esboçar reação, um dos então militares teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal com as duas vítimas. Uma das vítimas também teria sido estuprada por outro então militar.
A denúncia relata ainda que, após o início das investigações, entre os meses de maio e junho, uma das vítimas passou a sofrer perseguição dos três então militares, que pretendiam intimidá-la e retaliá-la. Ela também foi vítima de ameaça, com o envio da imagem de um revólver, por mensagem de celular, transmitida pelo quarto acusado (civil). Devido a essas ocorrências, o MPPR requereu e uma das vítimas obteve medidas protetivas de urgência, deferidas na forma da Lei 14.344/22 (Lei Henry Borel).
Pela natureza dos crimes, a ação penal tramita em segredo de justiça.
Processo 0003263-84.2024.8.16.0064
