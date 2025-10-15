O Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Castro, nos Campos Gerais, denunciou nesta terça-feira, 14 de outubro, três militares do Exército e um quarto homem (civil) por crimes contra duas adolescentes. A denúncia é pelos crimes de fornecimento de bebidas alcoólicas, estupro de vulnerável e também por perseguição e ameaça a uma das vítimas.
Segundo as investigações, concluídas pela Polícia Civil no dia 6 deste mês, entre a noite do dia 2 março e a madrugada de 3 de março de 2024, em uma casa do Bairro Bela Vista e em uma festa na região conhecida como Tronco, os quatro denunciados ofereceram bebidas às adolescentes. No interior da residência, quando as vítimas estavam embriagadas e sem condições de esboçar reação, um dos militares teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal com as duas vítimas. Uma das vítimas também teria sido estuprada por outro militar.
A denúncia relata ainda que, após o início das investigações, entre os meses de maio e junho, uma das vítimas passou a sofrer perseguição dos três militares, que pretendiam intimidá-la e retaliá-la. Ela também foi vítima de ameaça, com o envio da imagem de um revólver, por mensagem de celular, transmitida pelo quarto acusado (civil). Devido a essas ocorrências, o MPPR requereu e uma das vítimas obteve medidas protetivas de urgência, deferidas na forma da Lei 14.344/22 (Lei Henry Borel).
Pela natureza dos crimes, a ação penal tramita em segredo de justiça.
Processo 0003263-84.2024.8.16.0064
