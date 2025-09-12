Em Quedas do Iguaçu, no Centro Sul do estado, o Ministério Público do Paraná denunciou por maus-tratos um homem que teria matado três filhotes de cachorro com extrema crueldade e tentado agredir outros animais da ninhada. O caso ocorreu em Espigão Alto do Iguaçu, município que integra a comarca, e o denunciado, que teve a prisão decretada logo após os atos, segue detido.
Áudio da promotora de Justiça Mariana Pinheiro Souza
Segundo a denúncia oferecida pela 1ª Promotoria de Justiça de Quedas do Iguaçu, no final da tarde do dia 25 de agosto, no Centro da cidade, o denunciado “praticou atos de maus-tratos contra animais domesticados, ocasionando a morte de três filhotes de cachorro”. A denúncia detalha que o homem colocou os animais num tanque e passou a atirar pedras e tijolos contra os cães. Na sequência, tentou atingir a mãe e outros dois filhotes da ninhada com um pedaço de madeira, mas eles sobreviveram, porque o acusado foi contido por pessoas que testemunharam os fatos.
Além da condenação com base na Lei de Crimes Ambientais, a Promotoria requer a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais coletivos causados pela infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sugerindo o valor de R$ 5 mil a serem destinados à associação de proteção animal que resgatou os animais sobreviventes.
Processo 0002762-62.2025.8.16.0140
