O ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), deu novo indício de aposentadoria da Corte. Em evento no TJ-BA (Tribunal de Justiça da Bahia) nesta segunda-feira (6), o ministro disse que está “terminando” sua carreira.
“Esse é um momento muito especial para mim, de muita alegria”, disse. “Eu comecei a minha carreira no Supremo aqui e, de certa forma, estou terminando aqui”, afirmou.
O contexto da fala do ministro se deu ao relembrar o período em que quando ele soube da indicação pela então presidente Dilma Rousseff (PT), em 2013, para o Supremo, ele participava de um congresso na Bahia. Barroso também citou que visitou muitas vezes o estado para ver sua namorada quando ainda era estudante.
“A vida é feita de muitos ciclos. A gente deve saber a hora de entrar e a hora de sair”, declarou Barroso durante o XVII Encontro do Consepre (Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil).
O evento também teve a presença do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União).
As especulações sobre a saída antecipada do ministro do Tribunal começaram quando se aproximaram do encerramento da presidência de Barroso sobre o STF.
Barroso tem 67 anos e, pela legislação, pode exercer o cargo de ministro até os 75 anos.
Em diversas ocasiões, o ministro deixou em aberto a possibilidade de saída, em outras, afirmou que não se aposentaria de forma imediata.
Como já mostrou a CNN, Barroso já declarou que prevê sua aposentadoria e planeja um livro de memórias sobre suas vivências.