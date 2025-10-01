O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Foz do Iguaçu do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) cumpriu nesta quarta-feira, 1° de outubro, um mandado de prisão e um mandado de busca e apreensão em face de um suspeito de pertencer à facção criminosa com atuação nacional.
O investigado cumpria pena em regime semiaberto, com uso de tornozeleira eletrônica, em razão de duas condenações anteriores pelo crime de organização criminosa. As apurações do Gaeco indicam que ele se manteve vinculado à facção criminosa, mesmo após a segunda condenação, ocupando cargo de liderança na região Oeste do Paraná.
A ordem de busca e apreensão foi deferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu, e buscou o recolhimento de aparelhos celulares, computadores, tablets, outros dispositivos eletrônicos, documentos, anotações, fichas de cadastro, estatutos e quaisquer materiais relacionados à organização criminosa.
Já o mandado de prisão foi expedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Foz do Iguaçu, após a determinação de regressão de regime no processo de execução, em razão de aumento de sua pena pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a partir de recurso de apelação apresentado pelo Ministério Público.
O Núcleo de Foz do Iguaçu do GAECO está à disposição para receber informações da população acerca de possíveis crimes por meio do telefone (45) 3308-1344 ou pelo e-mail [email protected].
