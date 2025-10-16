Os Núcleos de Guarapuava do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e do Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa (Gepatria) cumpriram nesta quinta-feira, 16 de outubro, seis mandados de busca e apreensão e um mandado de afastamento da função no município de Marquinho, no Centro Sul do estado. As ordens judiciais, expedidas pela Vara Criminal de Laranjeiras do Sul a pedido do Ministério Público do Paraná, integram a Operação Arrendo, que investiga a prática de crimes de concussão, associação criminosa, fraudes à licitação e lavagem de ativos.
Apurações das unidades especializadas do MPPR demonstraram que o secretário de Finanças de Marquinho apresentou incremento patrimonial incompatível com seu salário, tendo comprado, após sua nomeação, diversos veículos e quase 80 cabeças de gado, além de ter construído uma residência. Os bens adquiridos desde 2021 ultrapassam R$ 750 mil. Provas obtidas pelo Gaeco e pelo Gepatria apontam que o agente político e um funcionário da área de licitações estariam exigindo propina de empresários que possuem contratos com o Município de Marquinho.
