“Gente, vim aqui me pronunciar sobre tudo isso que tá acontecendo na internet, né, essa fofoca toda. Vim aqui dizer que eu não conheço ele, entendeu? Ele, provavelmente, deve ter compartilhado a minha foto, porque estava lá todo mundo comentando e ‘IZA’, ‘IZA’, ‘IZA’, ‘IZA’, e essa foto minha é de 2024, se eu não me engano. E foi isso que aconteceu, gente, eu não tenho muito o que falar”, declarou Adrielly.
Em meio a rumores de término com IZA, Yuri Lima publica foto da filha e se declara: ‘Família’
Relacionados
Morgan Wallen ‘Knows He Screw Up’ Following Recent Incident, Desperate to ‘Fix His Tarnished Image’
Country bad boy Morgan Wallen just wrapped his I’m the Problem tour — a title that seemingly fits him to a T — and now insiders say he needs to…
Kevin Costner Reveals the 2 Favorite Roles of His Career
With a career packed to the brim, Kevin Costner has a lot to look back on, but the veteran Yellowstone star recently revealed the two favorite roles of his iconic…