Na missa, o arcebispo de Aparecida (SP), Dom Orlando Brandes, pediu que “os eleitos pelo povo votem em leis favoráveis aos pobres” e disse esperar que haja diminuição da pobreza e das desigualdades sociais no país.
— Quando diminui a pobreza, nós vamos experimentando o que é a paz, a convivência e o que é vida. Segunda esperança: que diminuam as desigualdades sociais, que são muitas — disse o arcebispo — Que a Mãe Aparecida nos ajude que os que foram eleitos pelo povo votem em leis favoráveis ao povo de Deus, favoráveis aos pobres.