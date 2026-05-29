Em operação contra o tráfico, MPPR e polícias Militar e Civil cumprem 28 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão no Paraná e em Santa Catarina

O Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de São Mateus do Sul, no Sul do estado, em atuação conjunta com as Polícias Militar e Civil do Paraná e com apoio da Polícia Militar de Santa Catarina, participa na manhã desta sexta-feira, 29 de maio, da segunda fase da Operação Erínias, voltada ao enfrentamento do tráfico de drogas e à desarticulação de associação criminosa com atuação em municípios do Paraná e de Santa Catarina.

Áudio do Promotor de Justiça Philipe Salomão Marinho de Araújo

Estão sendo cumpridos 28 mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão. As ordens judiciais foram expedidas pelo Poder Judiciário e são executadas simultaneamente desde as 5 horas da manhã nos municípios de São Mateus do Sul, União da Vitória, Lapa, Rio Negro, São José dos Pinhais e Fazenda Rio Grande, no Paraná, além de Porto União, em Santa Catarina.

Durante o cumprimento das medidas, dois investigados entraram em confronto com as equipes policiais nos municípios de São Mateus do Sul e Lapa e morreram. Além disso, 14 pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas. Também foram apreendidos, até o momento, 2,513 quilos de cocaína, 17 quilos de maconha, 4,128 quilos de crack, quatro armas de fogo, celulares, balanças de precisão e outros materiais relacionados à atividade criminosa.

Investigações – As investigações foram desenvolvidas no âmbito de Procedimento Investigatório Criminal instaurado pelo MPPR há cerca de um ano, que identificou a existência de associação criminosa estruturada voltada ao tráfico de drogas, com atuação em diversos municípios da região. O trabalho já resultou na denúncia de 33 pessoas pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

As apurações tiveram início após o registro de grave ameaça dirigida a uma policial militar no município de Antônio Olinto, no Sul do estado. A partir dos fatos, o MPPR passou a atuar de forma integrada com a Agência Local de Inteligência (ALI) do 27º Batalhão da Polícia Militar, em União da Vitória, e a ALI do 28º BPM, na Lapa, no aprofundamento das investigações.

A operação contou com a participação de 157 policiais militares, além de equipes da Polícia Civil do Paraná, por meio da 4ª Subdivisão Policial de União da Vitória e da 3ª SDP de São Mateus do Sul.

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