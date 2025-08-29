O Ministério Público do Paraná, por meio das Promotorias de Justiça de Rio Negro, na Região Metropolitana de Curitiba, cumpriu na tarde desta terça-feira, 26 de agosto, um mandado de busca e apreensão num restaurante e no setor de licitações da prefeitura de Quitandinha, município que integra a comarca. A medida foi cumprida no âmbito de investigação de possível irregularidade em licitação do transporte público e do transporte escolar de Quitandinha.
A ordem judicial foi deferida pela Vara Criminal da Comarca e foi cumprida com apoio da Polícia Civil do Paraná. Foram apreendidos na ação computadores e celulares pertencentes ao Município e uma câmera e um HD de um restaurante da cidade. O material apreendido será analisado e poderá servir como elemento de prova. A investigação segue sob sigilo.
