O Tribunal do Júri de Teixeira Soares, no Sudeste do estado, condenou a 9 anos, 10 meses e 22 dias de prisão um homem denunciado pelo Ministério Público do Paraná por três homicídios e uma lesão corporal grave, com reconhecimento de dolo eventual. Os crimes ocorreram no dia 25 de julho de 2021, quando o réu provocou uma colisão ao dirigir sob influência de álcool.
De acordo com as apurações, o agora condenado dirigia pela rodovia BR-277 quando atingiu outro veículo ao invadir a pista contrária, em um trecho de ponte em aclive, seguido de uma curva. Na ocasião, o motorista estava embriagado e utilizava uma prótese danificada na perna direita. Além disso, o veículo estava com um dos faróis queimado e os pneus desgastados. A colisão com o outro veículo matou três de seus ocupantes e feriu gravemente o motorista.
Na sessão de julgamento, ocorrida na semana passada (em 8 de outubro), o Conselho de Sentença acatou as teses sustentadas na denúncia pela Promotoria de Justiça de Teixeira Soares, de que o réu assumiu o risco de causar mortes ao dirigir alcoolizado e em condições tão precárias, confirmando a existência do dolo eventual.
Ao final do júri, atendendo requerimento do MPPR, a Justiça determinou a prisão do condenado, que iniciou de imediato o cumprimento de sua sentença.
