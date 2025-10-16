O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo Regional de Umuarama do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da 3ª Promotoria de Justiça de Umuarama, em conjunto com a Polícia Militar, através do 25º Batalhão da PM, deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 16 de outubro, a Operação Alvorada 3. O objetivo da operação é combater o crime organizado voltado ao tráfico de drogas no município.
Acesse álbum com imagens e sonoras do promotor de Justiça Guilherme Franchi da Silva Santos e da promotora de Justiça Luciana Helena Tofano Chuvalski
Nessa fase da apuração, foram cumpridos 14 mandados de prisão preventiva e 12 mandados de busca e apreensão. Foram apreendidos na operação aparelhos celulares, drogas ilícitas, documentos e valores em espécie. A ação contou com apoio do Batalhão de Polícia de Fronteira, do 30º Batalhão de Polícia Militar de Londrina, da Polícia Penal e da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Referência – O nome da operação faz alusão ao bairro de Umuarama que concentra a maior atuação da organização criminosa investigada.
