O empresário ponta-grossense Paulo Roberto Malinski, de 50 anos, faleceu na manhã deste domingo (24), em decorrência de um grave acidente de trânsito ocorrido na BR-153, no município de Tibagi. Malinski conduzia uma motocicleta BMW, com placas de Balneário Camboriú, quando colidiu frontalmente contra um automóvel GM Ônix, de placas de Belo Horizonte. O acidente foi registrado por volta das 10h50, no km 239 da rodovia.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as causas do acidente ainda estão sendo investigadas, mas os dados preliminares apontam para uma colisão frontal entre os dois veículos. O teste de bafômetro realizado no condutor do Ônix apresentou resultado negativo para ingestão de álcool.
Equipes da Polícia Científica e da Polícia Civil do Paraná (PC/PR) foram acionadas e compareceram ao local para a realização dos procedimentos necessários à apuração dos fatos.
Paulo Roberto Malinski foi ex-sócio da KMM by nstech, empresa na qual atuou anteriormente. O Serviço Funerário Municipal de Ponta Grossa informou que o sepultamento de Malinski está previsto para esta segunda-feira (25). Informações detalhadas sobre o velório e o sepultamento deverão ser divulgadas nas próximas horas.
As informações são do Portal aRede.