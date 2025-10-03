La gran novedad llegó en 2019, cuando por primera vez se aplicó en las elecciones provinciales: 23.400 adolescentes estuvieron habilitados para elegir gobernador, vice, legisladores e intendentes. Ese mismo año, en los comicios nacionales, el padrón juvenil trepó a 35.713 tucumanos, cerca del 3% del total provincial. En 2021, la cifra fue de 26.906 jóvenes (2,1% del padrón), mientras que en 2023 el número ascendió a 43.127 electores de 16 y 17 años, habilitados tanto en los comicios nacionales como en las provinciales.
en promedio, fue usado por más de la mitad de los adolescentes
