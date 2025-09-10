Teve início nesta terça-feira, 26 de agosto, em Curitiba, o III Encontro Técnico da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento às Organizações Criminosas (Renorcrim), sediado pelo Ministério Público do Paraná. O evento reuniu autoridades do Ministério Público, dos Poderes Judiciário e Executivo e das forças de segurança pública de todo o país, que destacaram a importância da integração e da articulação interinstitucional no enfrentamento estratégico à criminalidade organizada.
O procurador-geral de Justiça, Francisco Zanicotti, destacou o orgulho do Paraná em sediar o evento, considerado um dos principais fóruns nacionais sobre o tema. “Nosso estado é referência em ações contra o crime organizado, principalmente pela atuação integrada entre MP, Judiciário e forças de segurança. Isso nos dá robustez para enfrentar o crime de forma mais efetiva. Receber um evento desse porte é marcante para capilarizar o combate às organizações criminosas em todo o país”, afirmou.
Representando o secretário nacional de Segurança Pública, o diretor de Operações Integradas e de Inteligência, Rodney da Silva, ressaltou a estratégia de cooperação entre os órgãos para enfrentar os desafios atuais no combate à criminalidade. “Vivemos um momento de união em busca de resultados comuns. Apesar das dificuldades, nosso objetivo é compartilhar responsabilidades e unir forças em nome do interesse público”, afirmou.
O governador do Paraná em exercício, Darci Piana, reforçou a importância do encontro para consolidar a cooperação nacional. “O crescimento das organizações criminosas preocupa todos nós, mas, ao ver aqui reunidos os grandes responsáveis pela segurança e pela justiça no país, tenho certeza absoluta de que, depois deste evento, o crime enfrentará cada vez mais dificuldades para atuar”, afirmou.
Na mesma linha, o delegado-geral da Polícia Civil, Silvio Jacob Rockembach, destacou que o principal legado do encontro é a aproximação entre os órgãos. “A criminalidade não tem fronteiras, e nós também não podemos trabalhar com fronteiras. Esses eventos fortalecem as relações institucionais, permitem compartilhar experiências e trocar boas práticas e ampliam nossa capacidade de desarticular organizações criminosas em todo o país”, concluiu.
Também compuseram a mesa de autoridades na solenidade de abertura do encontro a juíza auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Paraná, Cristiane Santos Leite; o secretário de Estado de Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira; o superintendente regional da Polícia Federal no Paraná, Rivaldo Venâncio; o coordenador estadual do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPPR, procurador de Justiça Cláudio Rubino Zuan Esteves; o coordenador-geral de Combate ao Crime Organizado da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Getúlio Monteiro; e a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo Ivana David.
Programação – Pela manhã, a programação contou com as palestras “Combate ao Crime Organizado no Brasil”, ministrada pelo secretário nacional de Segurança Pública, Mário Luiz Sarrubbo, e “A atuação do Poder Judiciário no combate ao crime organizado: medidas cautelares e a valoração da prova nas investigações”, apresentada pela desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo Ivana David.
A programação segue até quinta-feira, 28 de agosto, com painéis e debates sobre temas como inteligência artificial, vestígios digitais, criptoativos, redes colaborativas, criminalidade econômica e operações interagências.
Renorcrim – A Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas (Renorcrim) é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi), com o objetivo de criar um ambiente propício para a integração e cooperação entre as unidades federativas no esforço conjunto de combate ao crime organizado.
O evento realizado em Curitiba é resultado de uma articulação conjunta entre o MPPR, a Polícia Civil do Paraná e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Senasp, e reforça o compromisso institucional com a cooperação mútua e o fortalecimento da atuação integrada.