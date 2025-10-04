Longe dos gramados desde uma lesão em 17 de maio deste ano e fora das convocações da seleção brasileira desde a derrota por 4 a 1 para a Argentina, em março. A situação atual de Endrick distancia o atacante da Copa do Mundo de 2026.
O jovem de 19 anos ainda não teve uma sequência de jogos no Real Madrid — e, atualmente, nem sequer tem entrado em campo. Com isso, acaba ficando distante de ser chamado por Carlo Ancelotti.
O caminho natural, que a grande maioria dos atletas faz no ano que antecede uma grande competição de seleções, é procurar uma forma de jogar mais em outro clube. Um empréstimo para um time menor, ou mais carente naquela posição.