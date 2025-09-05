A Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon atendeu, na manhã de ontem, quarta-feira (03), uma ocorrência envolvendo ameaça contra mulher, resistência e desobediência no bairro Vila Gaúcha. Por volta das 10h00, uma equipe policial foi acionada pela central de comunicações para averiguar uma situação de ameaça em um estabelecimento comercial da região.
No local, a solicitante relatou que seu enteado teria comparecido à loja e passado a ameaçá-la, bem como ao marido dela. Segundo o relato, o indivíduo afirmou que colocaria fogo no comércio e, caso encontrasse a solicitante na rua, atiraria contra ela. Ainda na presença da equipe policial, o autor, visivelmente transtornado, continuou a insultar a solicitante, utilizando termos ofensivos e afirmando que, de alguma forma, retomaria o que considerava ser seu por direito.
Durante a abordagem, a equipe policial solicitou a identificação do autor, que se recusou a apresentar documentos e tentou deixar o local. Diante da desobediência, foi dada nova ordem de parada, também desconsiderada pelo indivíduo. Em razão da insistente resistência e tentativa de evasão, os policiais utilizaram técnica de imobilização para contê-lo. Após intensa resistência, o autor foi algemado e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado à autoridade competente para as providências cabíveis.
