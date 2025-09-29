Nasaf Qarshi enfrenta o Al-Hilal pela segunda rodada da Liga dos Campeões da AFC Elite, em Qarshi, Uzbequistão, nesta segunda-feira, 29 de setembro de 2025, às 10h45 (horário de Brasília). O jogo, no Markaziy Stadion, com capacidade para 13 mil pessoas, é o primeiro encontro entre as equipes na competição. Após vitória por 2 a 1 contra o Al-Duhail, o Al-Hilal busca manter a liderança no Grupo Oeste, enquanto o Nasaf tenta se recuperar da derrota por 4 a 2 para o Al-Ahli.
A equipe uzbeque aposta no fator casa para surpreender o time saudita, que conta com estrelas internacionais.
- Norchaev, do Nasaf, é o artilheiro com dois gols na estreia.
- Al-Hilal mantém sequência invicta em competições asiáticas.
Escalações e estratégias
O Nasaf Qarshi, sob comando de Dudu, deve manter o 4-4-2, com Nematov; Eshmurodov, Tursunov, Golban, Mukhammadiev; Colovic, Ceran, Mukhitdinov, Rahmatov; Otubanjo e Norchaev. A equipe prioriza contra-ataques rápidos.
No Al-Hilal, Simone Inzaghi roda o elenco, poupando Malcom e João Cancelo por lesão. A escalação provável inclui Bono; Koulibaly, Al-Yami, Al-Tambakti, Hernández; Neves, Milinković-Savić, Al-Dawsari, Salem; Marcos Leonardo e Caio Cesar.
Desempenho recente
Nasaf venceu quatro dos últimos cinco jogos, incluindo 2 a 1 contra o Surkhon e empate 2 a 2 com o Pakhtakor na Superliga Uzbeque. A derrota para o Al-Ahli (4 a 2) expôs fragilidades defensivas.
Al-Hilal segue com 11 jogos marcando gols, com vitórias como 3 a 1 sobre o Al-Okhdood e 2 a 1 contra o Al-Duhail na AFC.
- Últimos jogos do Nasaf: vitória 2-1 vs Surkhon, empate 2-2 vs Pakhtakor, derrota 2-4 vs Al-Ahli, vitória 1-0 vs Qizilqum, vitória 3-0 vs Neftchi.
- Últimos jogos do Al-Hilal: vitória 3-1 vs Al-Okhdood, vitória 1-0 vs Al-Adalah, empate 3-3 vs Al-Ahli, vitória 2-1 vs Al-Duhail, vitória 4-0 vs Al-Fateh.
Marcos Leonardo em destaque
Marcos Leonardo, atacante brasileiro do Al-Hilal, é peça central no esquema de Inzaghi. Com três assistências e dois gols nas últimas cinco partidas, o ex-Santos se consolida como referência ofensiva, com média de 1,2 participações em gols por jogo em 2025.
Aos 22 anos, Leonardo se adaptou rapidamente ao futebol saudita, marcando em jogos decisivos, como contra o Al-Duhail. Sua velocidade e finalização o tornam ameaça constante ao Nasaf, que sofreu quatro gols na estreia.
Técnicos e protagonistas
Dudu, técnico do Nasaf desde 2023, reforça a defesa em casa, onde o time está invicto na temporada. Norchaev, com 12 gols em 2025, é a esperança ofensiva. No Al-Hilal, Inzaghi, contratado em 2024, elevou o padrão com títulos domésticos, apoiado por Milinković-Savić, que marcou na estreia da AFC.
Os dois treinadores destacaram a importância de controlar o meio-campo para definir o resultado.
Onde assistir ao vivo
O jogo será transmitido pelo iNews Premium Sports na TV a cabo e pelo streaming oficial da AFC no site afc.com, acessível a assinantes no Brasil. No Uzbequistão, a Uzbekistan Sport TV cobre a partida, enquanto na Arábia Saudita, o SSC Sports exibe.
A transmissão online começa 30 minutos antes, com narração em vários idiomas. Ingressos para o estádio esgotaram, com preços de 50 a 200 mil so’m (R$ 25 a R$ 100).
Condições e arbitragem
Qarshi terá céu parcialmente nublado, com 25°C, ventos de 10 km/h e 30% de umidade, sem chuva, garantindo gramado ideal. O árbitro japonês Kohei Matsumoto comanda a partida, com assistentes compatriotas e VAR em Kuala Lumpur.
Matsumoto, com média de 4,2 cartões por jogo, é conhecido por manter o controle sem interrupções excessivas.
Histórico e curiosidades
O Nasaf retorna à fase de grupos após eliminação em 2023-24 pelo Al-Ain. O Al-Hilal, tricampeão da AFC, tem 15 vitórias em 24 jogos contra uzbeques.
- Curiosidade: Colovic, do Nasaf, ex-Wolverhampton, enfrenta o Al-Hilal pela primeira vez.
- Histórico: Nasaf não venceu sauditas nos últimos cinco confrontos.