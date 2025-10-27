Al Okhdood e Al-Hilal se enfrentam nesta segunda-feira (28), em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Rei Saudita. A bola rola às 12h10 (de Brasília), no Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City Stadium, localizado em Najran.
Como chega o Al Okhdood
O Al Okhdood chega para o confronto vivendo um jejum de três jogos sem vencer na temporada – todos pelo Campeonato Saudita. No último sábado (25), a equipe ficou no empate sem gols com o Al-Qadisiya pela competição nacional.
Na Copa do Rei Saudita, o Al Okhdood avançou de fase após eliminar o Al-Raed, da segunda divisão da Arábia, ao vencer por 1 a 0. Essa foi, inclusive, a última vitória do time, que aconteceu no dia 21 de setembro.
Como chega o Al-Hilal
Já o Al-Hilal chega com muita moral para o duelo pois vem de seis vitórias seguidas na atual temporada, somando todas as competições. Já são dez jogos em 2025/26 e o time segue invicto com oito triunfos e dois empates.
Na fase anterior da Copa do Rei Saudita, o Al-Hilal bateu o Al-Adalah por 1 a 0, fora de casa. Com isso, se classificou e segue em busca do seu 14º título da competição, que não vence desde a temporada 2015/16.
Para o confronto, o técnico Simone Inzaghi seguirá com o desfalque do lateral-direito João Cancelo, que se recupera de uma lesão no tendão. Al Yami será o titular na ausência do português, que já não atua há sete partidas.
Onde assistir a Al Okhdood x Al-Hilal
A partida entre Al Okhdood e Al-Hilal não terá transmissão oficial para o Brasil. O 365Scores, no entanto, fará a cobertura em tempo real, além de disponibilizar onde assistir aos jogos de hoje na TV.
Ficha Técnica – Al Okhdood x Al-Hilal
- Data: 28/10/2025
- Horário: 12h10 (de Brasília)
- Local: Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City Stadium
- Torneio: Copa do Rei Saudita
- Rodada: Oitavas de final
- Provável escalação do Al Okhdood: Najjar; Alyami, Gül e Günter; Mohammed Abo Abd, Petros, Pedroza e Al Salem; Narey, Bassogog e Kramer.
Técnico: Paulo Sérgio.
- Provável escalação do Al-Hilal: Bounou; Al Yami, Koulibaly, Al Tambakti e Theo Hernández; Rúben Neves, Milinkovic Savic e Aldawsari; Malcom; Dawin Núñez e Marcos Leonardo.
Técnico: Simone Inzaghi.
- Onde assistir: 365Scores.
Não quer perder nenhum placar de futebol ou os jogos de hoje na tv? Fique por dentro acessando o site do 365Scores: resultado ao vivo, jogos em andamento, classificação atualizada, histórico de confrontos, desfalques e muito mais!