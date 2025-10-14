¿Qué equipos están ya clasificados para el Mundial?
El Mundial 2026 ya tiene varios participantes asegurados. Los que estarán seguro serán Canadá, Estados Unidos y México como anfitriones. En el campo ya se lo han ganado Japón, Nueva Zelanda, Irán, Argentina, Uzbequistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Brasil, Ecuador Uruguay, Colombia, Paraguay, Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana y Cabo Verde.
Solo hay dos equipos que no participaron en la clasificación, Rusia, suspendida de manera indefinida por la invasión de Ucrania, y Eritrea, que se retiró por los temores de deserción del país de sus jugadores en sus partidos como visitante.