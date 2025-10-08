A esposa de Paulo Ricardo Buscariollo, de 22 anos, gestante de 8 meses, foi ouvida pela Polícia Civil nesta quinta-feira (2º) após passar mal e ser atendida no Hospital Norospar, em Umuarama. Ela deu entrada no setor de maternidade na parte da manhã de ontem (1º) e recebeu alta às 17h30 do mesmo dia.
Delegado esclarece situação da mulher
Segundo o delegado Gabriel Menezes, chefe da 7ª Subdivisão Policial de Umuarama, a mulher foi ouvida como declarante e não como investigada: “Ela é declarante. Não é investigada. No momento, não há indícios de que ela tenha envolvimento com os homicídios”. O delegado reforçou que o conteúdo de depoimentos não é divulgado.
Estado de saúde
Fontes do OBemdito indicam que a gestante passou mal devido ao nervosismo decorrente da situação envolvendo a família. Ela estava acompanhada da mãe durante o atendimento, que foi realizado de forma discreta. A Norospar não repassou detalhes sobre o quadro clínico da paciente, mas informações indicam que ela está em fase final de gestação.
Contexto do caso
Paulo Ricardo Buscariollo, e seu pai, Antônio Buscariollo, de 62 anos, são os principais suspeitos do assassinato de quatro homens em Icaraíma e estão foragidos desde que a Justiça expediu mandados de prisão preventiva em 8 de agosto.
Foram mortos os paulistas Diego Henrique Afonso, de 39 anos, Rafael Juliano Marascalchi, de 43 anos, Robishley Hirnani de Oliveira, de 53 anos e o morador de Icaraíma Alencar Gonçalves de Souza, de 36 anos. Ele teria contratado os paulistas para cobrar uma dívida da família Buscariollo.
