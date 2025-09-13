En el minuto 32 Jesús Gil Manzano mostró la roja directa a Huijsen al considerar que era el último hombre tras derribar a Oyarzabal: “Está al límite y es perfectamente arbitrable como ocasión manifiesta de gol. El delantero de la Real Sociedad está más cerca de la portería que los defensas y Huijsen no puede disputar el balón. En mi opinión es más roja que amarilla”, señaló Pérez Burrull en el programa ‘Marcador’ de Radio MARCA.

No era la primera jugada polémica del partido porque en el minuto 2 el árbitro extremeño anuló un tanto del turco Arda Güler por fuera de juego de Mbappé. 

Además, tras la expulsión de Huijsen el técnico tolosarra Xabi Alonso vio la tarjeta amarilla por sus protestas a Gil Manzano.



