O atacante Estêvão precisou de apenas dois jogos para cair nas graças da torcida do Chelsea e ganhar uma música exclusiva da torcida na Inglaterra. O jogador revelado pelo Palmeiras foi titular pela primeira vez há uma semana, deu uma assistência na goleada sobre o West Ham e agora tem um hit para chamar de seu na Inglaterra.

Inspirada na música “That’s the Way (I Like It)”, do grupo KC And The Sunshine Band. A canção, lançada em 1975, liderou as paradas pop americana por uma semana e também passou sete dias em número um na parada Hot Soul Singles.

A canção também foi um sucesso nas tabelas internacionais, alcançando:

  • Top 1 no Canadá e na Holanda
  • 2ª na Bélgica
  • 5ª colocação na Austrália e na Noruega
  • 12ª Nova Zelândia
  • 17ª na Irlanda
  • 20ª na Alemanha
  • 21ª Reino Unido

Inspirada no hit da década de 1970, a torcida do Chelsea canta, de forma mais acelerada, “Estêvão, i like it”.

Temporada 2025 de Estêvão

Recém-anunciado pelo Chelsea, Estêvão foi contratado pelo clube inglês em 2024 por 34 milhões de euros (R$ 216 milhões, na conversão atual). O jogador só pôde reforçar os Blues nesta janela de transferências devido à espera para o atacante completar 18 anos.

Nesta temporada, Estêvão disputou 37 jogos pelo Palmeiras, marcou 12 gols e distribuiu cinco assistências. O jogador fez parte do grupo alviverde que disputou o Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos.

O atacante também realizou cinco partidas pela Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Todos os números de Estêvão pelo Palmeiras:

  • 27 gols
  • 15 assistências
  • 83 jogos
  • 2 títulos: Campeonato Brasileiro (2023) e Campeonato Paulista (2024)

