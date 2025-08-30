O atacante Estêvão precisou de apenas dois jogos para cair nas graças da torcida do Chelsea e ganhar uma música exclusiva da torcida na Inglaterra. O jogador revelado pelo Palmeiras foi titular pela primeira vez há uma semana, deu uma assistência na goleada sobre o West Ham e agora tem um hit para chamar de seu na Inglaterra.
Inspirada na música “That’s the Way (I Like It)”, do grupo KC And The Sunshine Band. A canção, lançada em 1975, liderou as paradas pop americana por uma semana e também passou sete dias em número um na parada Hot Soul Singles.
A canção também foi um sucesso nas tabelas internacionais, alcançando:
- Top 1 no Canadá e na Holanda
- 2ª na Bélgica
- 5ª colocação na Austrália e na Noruega
- 12ª Nova Zelândia
- 17ª na Irlanda
- 20ª na Alemanha
- 21ª Reino Unido
Inspirada no hit da década de 1970, a torcida do Chelsea canta, de forma mais acelerada, “Estêvão, i like it”.
Temporada 2025 de Estêvão
Recém-anunciado pelo Chelsea, Estêvão foi contratado pelo clube inglês em 2024 por 34 milhões de euros (R$ 216 milhões, na conversão atual). O jogador só pôde reforçar os Blues nesta janela de transferências devido à espera para o atacante completar 18 anos.
Nesta temporada, Estêvão disputou 37 jogos pelo Palmeiras, marcou 12 gols e distribuiu cinco assistências. O jogador fez parte do grupo alviverde que disputou o Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos.
O atacante também realizou cinco partidas pela Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.
Todos os números de Estêvão pelo Palmeiras:
- 27 gols
- 15 assistências
- 83 jogos
- 2 títulos: Campeonato Brasileiro (2023) e Campeonato Paulista (2024)