Estúdio de Ghost of Yotei celebrou adiamento de GTA 6 para 2026

“Foi um ótimo dia”, disse o diretor criativo Nate Fox, a respeito da ocasião em que GTA 6 foi adiado
Embora muitos jogadores tenham ficado desapontados com o adiamento de GTA 6 para 26 de maio de 2026, o clima foi de festa em muitas desenvolvedoras que planejavam lançar seus jogos no 2º semestre de 2025, incluindo a Sucker Punch, responsável por Ghost of Yotei.
Nate Fox, diretor criativo de Ghost of Yotei, confirmou a celebração pelo adiamento durante uma entrevista ao canal MinnMax (via VGC), ao ser perguntado se o estúdio havia “estourado champanhe” com o anúncio de que o jogo da Rockstar sairia somente no ano que vem.
“Ainda estamos todos de ressaca. Ressaca de vários meses. Foi um ótimo dia”, respondeu Fox.
Ghost of Yotei chega em 2 de outubro exclusivamente para PlayStation 5. Recentemente, foi disponibilizado um vídeo mostrando as paisagens do jogo.