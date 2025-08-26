A Eve Air Mobility anunciou nesta segunda-feira, 30, a assinatura de um memorando de entendimento (MoU) com a Aerosolutions – responsável pelo desenvolvimento da operadora Aeros Electric Airlines – e com a Bluenest by Globalvia, braço de Mobilidade Aérea Avançada (AAM) da Globalvia e operadora de vertiportos, para a potencial venda de até 50 aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical (eVTOL), além do acesso ao portfólio de serviços TechCare.
Em nota, a empresa destaca que a colaboração terá foco inicial na região do Pacífico, no noroeste da Costa Rica, conectando aeroportos a resorts e destinos ecológicos por meio de rotas entre 20 e 50 quilômetros. “Com mais de três milhões de visitantes estrangeiros anualmente, a Costa Rica é o destino turístico mais procurado da América Central. No entanto, sua malha rodoviária extensa frequentemente congestionada pode resultar em longos tempos de deslocamento”, observa.
“Esta parceria com a Aerosolutions e a Bluenest by Globalvia representa um avanço estratégico para viabilizar uma mobilidade aérea mais segura, sustentável e eficiente na Costa Rica”, afirma Johann Bordais, CEO da Eve, na nota.
Segundo a Eve, a Bluenest desempenhará papel estratégico no desenvolvimento da infraestrutura de vertiportos. Como principal operadora da principal rodovia da Costa Rica (Ruta 27 – Autopista del Sol), a abordagem integrada da Globalvia deve facilitar conexões intermodais entre transporte aéreo e terrestre, elevando ainda mais a experiência de ponta a ponta dos viajantes.
O acordo prevê que a Aerosolutions tenha acesso ao portfólio TechCare da Eve. As empresas também atuarão em conjunto por meio de workshops dedicados a temas críticos como desenvolvimento de vertiportos, integração do espaço aéreo, treinamento de pilotos, requisitos de certificação e planejamento operacional, estabelecendo as bases para o sucesso da AAM na região.