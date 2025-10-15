O volante Evertton Araújo, de 22 anos, do Flamengo, atraiu atenção de clubes europeus como Benfica, Villarreal, Sevilla e Eintracht Frankfurt. As sondagens ocorreram nas últimas semanas, com propostas esperadas para janeiro de 2026. O jogador, que soma 28 jogos e um gol na temporada, enfrenta concorrência interna no meio-campo rubro-negro.
Evertton Araújo chegou ao Flamengo em 2022, vindo do Volta Redonda por R$ 1,1 milhão, e renovou contrato até dezembro de 2028. A multa rescisória é de 40 milhões de euros, cerca de R$ 255 milhões. O clube mantém 70% dos direitos econômicos, posicionando-se para negociações vantajosas.
A lesão de Erick Pulgar e a boa fase de Allan abriram espaço para mais minutos ao jovem. Filipe Luís, técnico do Flamengo, elogia sua disciplina tática. No entanto, a chegada de reforços como Jorginho e Saúl Ñíguez limitou oportunidades em 2025.
- Destaque nas finais da Copa Betano do Brasil de 2024, com titularidade contra o Atlético-MG.
- 47 partidas totais pelo profissional, com dois gols marcados.
- Sondagens anteriores de Atlético de Madrid, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen em 2024.
Trajetória inicial no Flamengo
Evertton Araújo subiu das categorias de base após empréstimo inicial. Em 2023, estreou pelo time principal e ganhou minutos em competições locais. O desempenho chamou atenção interna, levando à compra definitiva.
O jogador, nascido em Volta Redonda, tem 1,73 metro de altura e atua como volante defensivo. Seu estilo combina marcação e transição rápida. No Flamengo, integrou elencos que disputaram Libertadores e Mundial de Clubes.
Concorrência europeia ganha força
Benfica monitora o atleta para reforçar o meio-campo ao lado de Richard Ríos, ex-Palmeiras. O clube português compete na Champions League e busca jovens sul-americanos. Propostas formais devem chegar na próxima janela.
Villarreal, também na Champions, tem Luiz Júnior como único brasileiro no elenco. O clube espanhol avalia Evertton para profundidade no setor. Sondagens ocorreram em maio, com diálogos contínuos.
Sevilla enfrenta desafios na La Liga, mas recente vitória sobre o Barcelona sinaliza recuperação. O time vê no volante opção acessível para evitar rebaixamento. Contatos iniciais datam de julho.
Eintracht Frankfurt, da Bundesliga, iniciou conversas em agosto. O clube alemão prioriza talentos brasileiros e acompanha o jogador desde fevereiro. A concorrência entre os quatro times pressiona valores.
Detalhes das negociações em curso
O Flamengo adota postura cautelosa, priorizando ofertas que reflitam o potencial de Evertton. A diretoria avalia vendas para equilibrar finanças, após negociações como a de Pedro e Michael. Uma proposta acima de 10 milhões de euros seria considerada.
Pessoas próximas ao estafe indicam otimismo com movimentações. O jogador expressa desejo de evolução na Europa, mas foca no Flamengo até propostas concretas. A janela de 2026 promete ser ativa para o rubro-negro.
- Valor de mercado atual: 5 milhões de euros, segundo plataformas especializadas.
- Percentual do Volta Redonda: Mantido em vendas futuras.
- Estratégia do Flamengo: Manter 70% dos direitos para maximizar retornos.
Perspectivas para 2026 no mercado
Clubes como Wolverhampton e Getafe também sondaram, ampliando opções. O Eintracht Frankfurt destaca-se por histórico com brasileiros. Benfica oferece visibilidade em Portugal.
Villarreal busca equilíbrio no elenco para competições europeias. Sevilla prioriza reforços jovens para estabilidade. O Flamengo prepara sucessores na base para eventual saída.
Evertton Araújo acumula 14 partidas em 2025, com foco em treinos táticos. A lesão de Pulgar pode elevar minutos restantes na temporada.