A atriz Danieli Haloten, que fez parte do elenco da novela ‘Caras e Bocas’ na Globo, diz que sofreu maus-tratos nos bastidores da Globo por ser deficiente visual
Conhecida por quebrar barreiras na televisão brasileira, Danieli Haloten foi a primeira atriz com deficiência visual a conquistar um papel de destaque em uma novela da Globo. Ela interpretou Anita em “Caras e Bocas” (2009-2010), personagem criada especialmente para ela por Walcyr Carrasco. Embora sua atuação tenha marcado época, Danieli revelou que enfrentou momentos difíceis nos bastidores da trama, hoje disponível no Globoplay.
Em entrevista recente à Revista Caras, a atriz contou que, por trás das câmeras, o clima nem sempre foi acolhedor. “A maioria dos atores me tratava muito bem, mas o pessoal da produção não queria que eu estivesse ali”, relatou. Segundo ela, o desconforto era ainda maior devido às reclamações de funcionários sobre a presença de seu cão-guia, o que tornava o ambiente hostil e constrangedor.
Barreiras e novos caminhos
Após o sucesso de “Caras e Bocas”, Danieli não voltou a atuar em novelas. A artista revelou que enfrentou resistência do mercado. “Sempre me falavam: ‘Mas você já fez personagem cega’, ‘Já teve uma personagem cega na última novela'”, desabafou, lamentando o estigma que limitou suas oportunidades.
Com o tempo, Danieli decidiu seguir outro rumo profissional. Longe das câmeras, formou-se em Direito e atualmente trabalha como conciliadora no Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina (TRT-SC), onde se dedica à promoção da justiça e da inclusão.