A influenciadora Letícia Santiago, conhecida por sua participação no BBB 14, começou um relacionamento com o empresário mineiro Virgílio Villefort Júnior, que atua na distribuição de alimentos em Belo Horizonte. A informação foi confirmada pelo portal Quem na manhã desta quarta-feira (20). Aos 38 anos, Letícia pretende manter discrição sobre o novo romance.
Os dois se conhecem há 12 anos, desde o aniversário de um amigo em comum, mas só iniciaram um relacionamento amoroso em 2025. Indícios de que Letícia estaria vivendo um novo romance surgiram após um post nos Stories do Instagram, no qual ela fez um brinde com duas taças de vinho e escreveu: “Deus que enviou para mim. P.S.: Ele não demora. Ele capricha”.
Em entrevista a Quem, Letícia disse estar muito feliz. “Não posso deixar de reconhecer o quanto difícil é voltar a acreditar no amor, nas pessoas e não ter medo dos homens depois de tudo que eu passei”, comenta, sem detalhar o término do relacionamento anterior. “Com muita fé em Deus, busquei cuidar de mim, me desenvolver e alimentar em mim a visão de um futuro diferente. Ressignificar tudo isso abriu a minha vida para receber a benção de um amor pautado no respeito e admiração. Nos conhecemos há 12 anos no aniversário de nosso amigo em comum, Gustavo. Neste ano, nos reencontramos ocasionalmente e foi uma conexão incrível.”
A ex-BBB também revelou que as famílias já se conheceram. “Fomos aproximando aos poucos, preservando nossos filhos, que, desde o início, se deram super bem”, relata, explicando que Stela, sua filha mais nova, e Elisa, filha de Virgílio, logo se tornaram amigas. “Elas têm pouca diferença de idade, adoram a companhia uma da outra.”
Este é o primeiro relacionamento de Letícia após três anos do término de seu casamento com o político Miguel Corrêa, em julho de 2022. A influenciadora é mãe de três filhos: Stella, 6 anos, e Miguelzinho, 8, da união com Miguel Corrêa, e Júlia, 15, de um relacionamento anterior.
A ex-BBB Letícia Santiago e o namorado, o empresário mineiro Virgílio Villefort Júnior