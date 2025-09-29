— Que eles enxerguem o Pablo. Não o Pablo jogador de futebol, que está há oito meses treinando separadamente no Flamengo e está feliz. Não estou dizendo que estou conformado com a situação que estou vivendo, estou dizendo que não estou triste. Não é sobre salário, não é sobre o que ganho. Há várias pessoas milionárias, bilionárias que estão depressivas. Não é sobre o quanto você ganha, é o que você carrega. O que eu carrego é muito maior do que a situação que eu vivo. Não são as dificuldades que vão atrapalhar quem você é — disse Pablo em vídeo postado recentemente nas suas redes sociais (veja acima).
Ex-Corinthians, Pablo compartilha rotina de treinos à parte no Flamengo: “Não estou conformado”
