Ex-lateral-direito com passagem pelas categorias de base do Cruzeiro, Marco Rotondano revelou o uso de drogas no período em que defendeu o Coritiba. O ex-jogador de 26 anos citou o craque Alex, ídolo celeste e campeão da Tríplice Coroa em 2003, e o atacante Matheus Cunha, do Manchester United e da Seleção, no relato ao canal do narrador Nivaldo Prieto.
“No Coritiba, eu não fiz um jogo na reserva. Só que no Coritiba foi onde foi o pior episódio da minha carreira em questão de indisciplina. Meio que eu decepcionei minha mãe, e nem gosto de falar muito sobre isso. O Alex Cabeção dava palestra praticamente toda semana sobre indisciplina no Coritiba. Ele é um cara fenomenal fora do campo, dentro de campo não precisa nem falar. Mas pode ser o Pelé falar com você, se você tiver 15, 14 anos, você não escuta”, iniciou Rotondano.
“Ele ia dar palestra, e todo mundo falava: ‘Meu Deus, de novo esse cara dando palestra’. Eu falei isso para ele, e ele fala: ‘Pô, você acha que eu não sei? Já tive a sua idade’. E quem escutou o Alex foi o Matheus Cunha, que está no United agora. Para mim, ele é um exemplo de atleta”, acrescentou.
“Atleta assim, que escuta, vinga. Eu fui um dos que não escutou. Entrei na noite, bebida, com 15 anos. Estava tudo certo, entre aspas, até que eu comecei a usar drogas. Com drogas, não existe certo ou errado. Foi uma coisa muito pesada, chamada LSD, que é alucinógena. Foi basicamente assim”, concluiu Rotondano, que também passou por Criciúma e Santos antes de encerrar a carreira, em 2019.
Reação de Alex e Matheus Cunha
Na seção de comentários do canal de Nivaldo Prieto, Matheus Cunha e Alex reagiram ao relato de Marco Rotondano.
“Meu moleque, quantas crianças passaram o que nós passamos. Orgulho de você estar onde está hoje. Continue assim, inspirando, com seu jeito, as crianças a seguirem um caminho bom. Estamos sempre juntos, rei do chocolate”, escreveu o camisa 10 do Manchester United.
“Matheus Cunha, o Marco poderia pagar um café para nós, né?!”, brincou Alex.
Marco Rotondano no Cruzeiro
Marco Rotondano atuou na categoria sub-14 do Cruzeiro, em 2013. Em vídeo publicado em junho do ano passado, o ex-jogador revelou que foi dispensado das categorias de base do clube celeste por causa de um furto de iogurtes.
Apesar de ter treinado entre os profissionais no Santos e no Criciúma, Marco se aposentou aos 20 anos, sem estrear, por causa de consecutivas lesões ligamentares no joelho esquerdo. Hoje, compartilha as histórias de quando atuava em perfis no TikTok e no Instagram.
Na base, Marco atuou ao lado de nomes como Rodrygo, do Real Madrid; Yuri Alberto, do Corinthians; Matheus Cunha, do Manchester United; e Arthur Gomes, ex-Cruzeiro, atualmente no Dínamo Moscou.