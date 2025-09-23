Lucas Costa, ex-namorado do repórter da TV Globo Ben-Hur Correia, morreu nesta segunda-feira, 22, aos 38 anos. A morte foi confirmada pelo jornalista em suas redes sociais. “Amigos, infelizmente perdemos o Lucas. Ele teve um mal súbito enquanto dormia e faleceu hoje de manhã. Vivemos anos incríveis, Lucas emanava amor. Por isso que eu peço que rezem por ele, e amem muito seus próximos. É um momento extremamente difícil e pessoal. Obrigado a todos por entender e respeitar”, escreveu Correia no Instagram.