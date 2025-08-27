Um corpo foi localizado no início da manhã deste domingo (24) em um córrego situado na Rua Januário Teodoro, região da Vila Nova, em Ponta Grossa. O achado ocorreu por volta das 5h e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Científica e Polícia Civil.
A vítima é um homem de 36 anos, cuja identidade não foi divulgada pelas autoridades. Segundo informações preliminares, ele havia deixado a prisão no dia anterior ao ocorrido. Não há confirmação sobre o tempo que o corpo permaneceu no local até ser encontrado.
Após a chegada dos socorristas, o médico de plantão constatou o óbito. Conforme apuração da Polícia Científica, a causa da morte foi atribuída à violência com arma branca, agravada por golpes de violência física. O corpo foi removido do córrego pelos bombeiros e encaminhado ao necrotério da Polícia Científica, onde passará por exames de necrópsia para elucidar detalhes do homicídio.
A Polícia Civil investiga o caso e solicita que qualquer informação relacionada ao crime seja comunicada de forma anônima pelos telefones 190 ou 197.
As informações são do Portal aRede.