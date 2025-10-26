Uma experiência que une tecnologia, desafios e entretenimento em um só lugar. A Experiência Interativa Disney Plus é um convite de conexão do público ao universo da aventura e magia da marca. A atração é gratuita e está sendo realizada no shopping DiamondMall, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, até o dia 30 de novembro, no Piso L4, com funcionamento de terça a domingo, das 12h às 20h.
Com duração aproximada de 30 minutos, a experiência tem capacidade para 20 pessoas por vez e é indicada para toda a família: crianças, jovens e adultos. Os interessados podem resgatar o ingresso pelo App Multi ou diretamente na entrada do evento, por meio de QR Code. A participação é por ordem de chegada, sujeita à lotação.
Direto das telas
Com estações inspiradas em marcas icônicas do Disney Plus, o espaço reúne atividades que vão de desafios de reflexo a experiências de força e velocidade. Cada ambiente foi projetado para proporcionar interação e muita diversão, um mergulho no universo Disney Plus.
Na área de Star Wars, o público é convidado a entrar em um cenário inspirado na série The Mandalorian. A missão é acertar alvos flutuantes utilizando um marcador mandaloriano estilizado, testando a mira e a agilidade em busca do menor tempo possível.
Já o espaço da Marvel propõe uma aventura desafiadora com Loki. Os visitantes precisam ajudá-lo a viajar no tempo conduzindo uma peça principal por um caminho repleto de curvas, sem tocar nas laterais. Caso o participante encoste, um som será emitido e o desafio deve ser reiniciado.
No ambiente da Disney, a inspiração vem do filme Moana. Usando um soprador, o visitante deve equilibrar um barquinho e conduzi-lo por obstáculos até chegar à Ilha de Motufetu, competindo contra o tempo (ou um oponente) em uma experiência lúdica e envolvente.
A ESPN marca presença com três simuladores esportivos que colocam o público em movimento: dois virtuais (com Xbox e Kinect) e um físico, que desafia os participantes a acertar o maior número de cestas possíveis.
No espaço da Pixar, o cenário é decorado com elementos do filme Divertidamente 2, onde o visitante ajuda os sentimentos a atravessar uma ponte de molas em equilíbrio. Há ainda uma área complementar com mesinhas temáticas para atividades manuais, ideal para estimular a criatividade dos pequenos.
A Disney Plus traz uma experiência inspirada na série Grey’s Anatomy, recriando o clima de um centro cirúrgico. Nessa atividade, o desafio é usar uma pinça para retirar os “órgãos” do paciente sem encostar nas laterais das incisões, um teste de precisão e concentração.
Encerrando o circuito, o espaço do National Geographic desafia os participantes com três provas que colocam à prova força, reflexo e velocidade, promovendo uma experiência dinâmica e cheia de energia.