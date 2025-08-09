O Museu do Pontal, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, inaugurou neste sábado (12) a exposição Ratinho e seus monstros de barro. O artista pernambucano Rafael Costa Pereira, conhecido como Ratinho, apresenta um conjunto de esculturas coloridas e, porque não, divertidamente assustadoras.

Natural de Caruaru, Ratinho (foto em destaque) fixou residência no bairro Alto do Moura da cidade pernambucana e reúne inspirações de grandes mestres da arte da região, como Mestre Vitalino, Galdino e Zé Caboclo.

“Isso é o que me deixa vivo: a minha família e a minha arte. Enquanto eu estiver na Terra, é o que vou fazer. Trabalho no barro todos os dias”, diz Ratinho.

Apesar de já ter exposto esculturas em outras partes do Brasil e do exterior, é a primeira mostra individual do pernambucano em um museu de arte. Ele participou de um bate-papo com o público e os curadores e diretores da instituição, Angela Mascelani e Lucas Van de Beuque.

“As obras de Ratinho vão dialogar com o acervo de Mestre Galdino que estão na sala ao lado, na mostra Poéticas da Criação. Embora as produções e os artistas tenham perspectivas muito diferentes, essa proximidade permitirá ao público entender essas influências. Ratinho se inspira na produção escultórica do Alto do Moura, buscando seu próprio caminho, usando referências do cinema, da cultura de massa, cores vibrantes e incluindo materiais como ossos bovinos e dentes caprinos”, detalhou Angela Mascelani.

“É uma oportunidade de o público acompanhar a atual cena artística brasileira num território muito potente para as artes que é Caruaru. O Alto do Moura revelou grandes artistas como Mestre Vitalino, Galdino e Luiz Antônio. Esse último segue produzindo aos 90 anos. O trabalho de Ratinho é um exemplo dos caminhos trilhados pelas novas gerações de artistas na região”, contextualizou Lucas Van de Beuque.

A exposição é resultado do Programa de Pesquisas desenvolvido pelo Museu do Pontal. Há mais de 20 anos, a direção da instituição faz pesquisas em regiões que vêm se destacando na produção artística popular. É uma tradição que começou em 1970 com Jacques Van de Beuque, cuja coleção deu origem ao Museu do Pontal. Em 2010, quando Mestre Vitalino completaria 100 anos, foi feita uma pesquisa mais aprofundada com os artistas locais.

O Museu do Pontal fica Avenida Célia Ribeiro da Silva Mendes, 3.300, Barra da Tijuca e está aberto de quinta a domingo, das 10h às 18h, mas o acesso às exposições se encerra às 17h30.

