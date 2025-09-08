AGLACY EDITH OTTO OSWALD, 95 ano(s). Filiação: RODOLPHO OTTO e JOANNA ELFRIDO OTTO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 14:00h.

ALVARO PEREIRA DE ANDRADE, 86 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: SILMA APARECIDA DE ANDRADE. Filiação: CLETO VIEIRA DE ANDRADE e GENEROZA PEREIRA DE CASTRO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 16:00h.

ARISTEU CASTANHO, 86 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE CASTANHO e MARIA PORTA CASTANHO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 8 de setembro de 2025.

CLEITON DOS SANTOS ORTIZ, 22 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: ELUIR DOS SANTOS ORTIZ e SIRLEI DE MOURA E COSTA ORTIZ. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 16:30h.

CLOVIS CORDEIRO, 60 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: SUELY APARECIDA CORDEIRO. Filiação: SEBASTIAO DOMINGOS CORDEIRO e CARMITA PEREIRA CORDEIRO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 11:30h.

CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS, 50 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: CARLOS PEREIRA DOS SANTOS e NATALIA CHANDOCHA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 13:00h.

DIAMANTINA GERMANA TEIXEIRA PINTO DA COSTA, 95 ano(s). Filiação: ALFREDO GERMANO e MARIA DO CARMO TEIXEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 7 de setembro de 2025.

DILCEU DOS SANTOS RIBEIRO, 76 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: CLEUNICE APARECIDA DO NASCIMENTO. Filiação: ERMELINO MARQUES RIBEIRO e LEONOR DOS SANTOS RIBEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 7 de setembro de 2025 às 16:30h.

DULCEMAR ELVIRA SWAROWSKI VIEIRA, 95 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: REGINALDO VIEIRA. Filiação: ERVINO SWAROWSKI e ADELAIDE VON LINSINGEN SWAROWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 17:00h.

EDER ELTON FERREIRA DA LUZ, 42 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: OLGA FERREIRA DA LUZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 17:00h.

ERIE EDEN ZIMMERMANN, 49 ano(s). Profissão: TÉCNICO BANCÁRIO. Filiação: OTTO GUSTAVO EMILIO ZIMMERMANN e ALICE KARPSTEIN ZIMMERMANN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 16:00h.

HELOA RODRIGUES BORGES DA SILVA, 3 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: ELISANDRO JOSE DA SILVA e CAMILA RODRIGUES BORGES. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, domingo, 7 de setembro de 2025 às 17:00h.

HILDA PERISSUTI DE BRITTO, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARMANDO TADEU DE BRITTO. Filiação: ROMANO PEDRO PERISSUTI e BENEDICTA PERISSUTI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 16:00h.

JOAQUIM ANTONIO PONTES NETO, 59 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: MARILDA. Filiação: JOSE ANTONIO PONTES e DELICIA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 8 de setembro de 2025.

JOAQUIM PAULINO DOS SANTOS, 54 ano(s). Profissão: COORDENADOR(A). Filiação: JOSE PAULINO DOS SANTOA e TEODORA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 17:00h.

JOSE AUGUSTO SANTOS, 78 ano(s). Profissão: MECANICO MONTADOR. Cônjuge: NEUSA MAURICIO SANTOS. Filiação: SANUS SANTOS e EZENIL SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 16:30h.

JOSE MARIA GABRIEL, 56 ano(s). Profissão: BOMBEIRO(A). Filiação: MAURO GABRIEL e CENIRA BERNARDINO GABRIEL. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 17:00h.

LEONI DE MARINHO, 66 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: DAVID NUNES DE MARINHO e ELVIRA DE MARINHO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 11:00h.

LINDAMIR DE MELLO WAKIM, 82 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOAO ANTONIO WAKIM. Filiação: JOAO MACHADO DE MELLO e EUGENIA AQUINO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 14:00h.

MARLI CHALCOWSKI PAULIM, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IZIQUEL PAULIM. Filiação: MIGUEL CHALCOWSKI FILHO e GERMINA LOPES CHALCOWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 09:00h.

MARLY HAIKAL PROENCA, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ANTONIO CARLOS PROENCA. Filiação: ANNYS HAYKAL e OLGA FATUCH HAIKAL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 18:00h.

MIGUEL PRESTES VIEIRA, 90 ano(s). Profissão: BARBEIRO. Cônjuge: LINDAMIR PRESTES VIEIRA. Filiação: JOAO PRESTES VIEIRA e DOLORES ALVES CHARANE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 8 de setembro de 2025.

NADZIEJA DIDYCZ, 77 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: BAZYLI WLADYSLAW DIDYCZ e MARIA DIDYCZ. Sepultamento: À DEFINIR UNIVERSIDADE, domingo, 7 de setembro de 2025.

NEUSA SILVA PITTA, 84 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: WILSON RUY PITTA. Filiação: JOSE PEDRO DA SILVA e BENEDITA CONCEICAO SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 11:30h.

OLINDA RODRIGUES BATISTA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEZEFREDO FRANCISCO RODRIGUES. Filiação: JOAO RODRIGUES e LUCIA ROSA BAPTISTA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 7 de setembro de 2025 às 16:00h.

PEDRO SABINO DE OLIVEIRA, 64 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: SANDRA MARA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA. Filiação: EUGENIO SABINO DE OLIVEIRA e MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 15:00h.

RAFAELA ALESSANDRA MOTELEVICZ PEREIRA, 34 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAQUIM LUIZ PEREIRA e ACACIA MONTELEVICZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 8 de setembro de 2025.

ROBERTO PONTES, 80 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: MARIA DELI PONTES. Filiação: MARIO LARGUEZA e TEREZA JULIA PONTES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 16:30h.

RODITI DA SILVA ROSSI, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HELIO NICOLAU ROSSI. Filiação: JOSE AUGUSTO DA SILVA e FRANCISCA OCANHA DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 15:30h.

ROSANA EDVIGES RADOMINSKI MARQUES, 67 ano(s). Profissão: BIOQUÍMICO(A). Cônjuge: HAMILTON JOSE MARQUES. Filiação: CASEMIRO RADOMINSKI e NERCY SALERNO RADOMINSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 17:00h.

ROSIANE GONCALVES, 44 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DORIVAL GONCALVES e MARIA ANITA GONCALVES. Sepultamento: CEMITÉRIO EM RODEIO/SC, segunda-feira, 8 de setembro de 2025.

SANDOVAL GONCALVES DO SANTOS FILHO, 81 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: JEANE MARY FRIEDEL. Filiação: SANDOVAL GONCALVES DOS SANTOS e MARIA DO CARMO SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 17:00h.

SILVIA SABADIN DA SILVA, 75 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE SABATIN e ANAIR DE CAMARGO SABADIN. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 15:00h.

TELMA ELITA PEREIRA LUIZ, 73 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: MILTON PERES PEREIRA e ROSA MARCILIA PEREIRA. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, segunda-feira, 8 de setembro de 2025.

TEREZINHA GAIO GIONEDIS, 92 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: AMBROZIO GIONEDIS. Filiação: JOAO GAIO e ROSA GAIO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, domingo, 7 de setembro de 2025 às 17:00h.

THEREZA PETRUCCI MAGALHES, 90 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Filiação: ANTONIO JOAQUIM MAGALHAES e LAURENTINA PETRUCCI MAGALHAES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 14:00h.

TSUKASSA FUKUDA, 82 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: KIYOTO FUKUDA e AKI FUKUDA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 17:00h.

VALDOMIRA CAMPEAO DOS SANTOS, 84 ano(s). Filiação: ALTIBANO CAMPEAO e ENOEMIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 14:00h.

VALERIA SANTOS MACHADO, 58 ano(s). Profissão: PSICOPEDAGOGO(A). Filiação: WANDERLEI MACHADO e TEREZINHA SANTOS MACHADO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 11:00h.

WERNER WANDERER, 86 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA ELISABETH WANDERER. Filiação: ALFREDO WANDERER e ANNITA WANDERER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 17:00h.