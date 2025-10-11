Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (10/10)
ADILSON LEAL COELHO, 73 ano(s). Cônjuge: MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA. Filiação: MANOEL DA SILVA COELHO e SEBASTIANA LEAL COELHO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 11 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 10/10/2025.
ALICE ANTUNES TASIOR, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO CARLOS TASIOR. Filiação: JOVENAL ANTUNES e LONGUINA ANTUNES. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL – TEIXEIRA SOARES / PR, sábado, 11 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 10/10/2025.
ANDRE GUILHERME SANTOS DA ROCHA, 23 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: DEBORA PRISCILA DOS SANTOS DA ROCHA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 11 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 10/10/2025.
ARNOLDO MORAIS LIMA, 64 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: JOAO PEDRO ROCHA LIMA e ERONDINA MORAIS LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 11 de outubro de 2025 às 13:30h. Data do Falecimento: 10/10/2025.
CLAUDINEI TOME, 55 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: DEUSA RODRIGUES TOME. Filiação: MOACIR TOME e CONCEICAO SALES TOME. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 11 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 10/10/2025.
DOLI TEREZA ORTIZ DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: AMADEU ORTIZ PIMENTEL e GONCALINA MARTINS ORTIZ. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 11 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 10/10/2025.
ERSEU MASSUCHETTO, 92 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: LEONILDA MASSUCHETTO. Filiação: ANGELO MASSUCHETTO e DOMINGAS MASSUCHETTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 11 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 10/10/2025.
FERNANDO NATALICIO DE OLIVEIRA, 76 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: ADELICIA CIRINO MUNIZ DE OLIVEIRA. Filiação: MANOEL NATALICIO DE OLIVEIRA e MARIA RUFINO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/10/2025.
JOANITA DAMASCENO RODRIGUES, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: PAULO RODRIGUES DOS SANTOS. Filiação: JOSE DAMASCENO FERREIRA e PRUDENCIA DAMASCENO FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
JOAO BATISTA MOREIRA NETO, 62 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Filiação: PEDRO BATISTA MOREIRA e HILDA PALHANO MOREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 11 de outubro de 2025 às 09:30h. Data do Falecimento: 10/10/2025.
JOAO MARIA PEREIRA, 69 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: CONSTANTINO ALVES PEREIRA e ROSALINA DE ASSIS PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 11 de outubro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 10/10/2025.
JORGE MARCELINO PIMENTEL, 79 ano(s). Filiação: PEDRO MARCELINO PIMENTEL e MARIA ANTONIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 11 de outubro de 2025 às 11:20h. Data do Falecimento: 10/10/2025.
JOSE DOMINGOS VIEIRA GONCALVES, 52 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: BENEDITO VIEIRA GONCALVES e JUSSARA MARIA GOMES GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 11 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 10/10/2025.
LEDA BEHAR BUFFARA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JACOB BUFFARA. Filiação: RAPHAEL BEHAR e MARIA CHRISTINA CASELLA BEHAR. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 11 de outubro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
LEOCADIA MAYCHSZAK JEZIOROWSKI, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: CASEMIRO VICTOR JEZIOROWSKI. Filiação: ESTANISLAU MAYCHSZAK e JOSEFA MAYCHSZAK. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 11 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 10/10/2025.
LIDIA LUCIOLA PIACESKI DA CRUZ, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO PIACESKI e LEOPOLDINA BARTNIK PIACESKI. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/10/2025.
MARIA MADALENA PINTO DOS SANTOS, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO ALIPIO DOS SANTOS e JULIA FERREIRA PINTO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sábado, 11 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 10/10/2025.
MAURO EDSON DAMBROSKI, 57 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: EDNEIDE COSTA VENTURA DAMBROSKI. Filiação: WALDEMAR DAMBROSKI e TEREZINHA DAMBROSKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 11 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
OMAR SEILER DE CAMARGO, 100 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: MERCEDES ERICA DE CAMARGO. Filiação: WALDOMIRO BANDEIRA DE CAMARGO e HELANA SEILER DE CAMARGO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 11 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 10/10/2025.
PEDRO ALVES CALIXTO, 83 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: LEONILDA SOARES CALIXTO. Filiação: ANTONIO CALIXTO e BENVINDA ALVES CALIXTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 11 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 10/10/2025.
TARCILA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON PINTO DE OLIVEIRA. Filiação: PROCOPIO ALVES JARDAO e ZULMIRA RIBEIRO ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
UBIRAJARA GOUVEIA, 79 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: JACANA CARVALHO LOJA. Filiação: BENEDITO GOUVEIA e ELEONORA FIGUEIRA GOUVEIA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 11 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 10/10/2025.
VANIR GAVASSO FRITZEN, 82 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: AUGUSTO GAVASSO e VERONICA BOGONI GAVASSO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 11 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 10/10/2025.
VERA REGINA SIMAO FURQUIM, 58 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: EDISON LUIS FURQUIM. Filiação: ESTEFANO SIMAO e MARIA SIRLEI CORDEIRO SIMAO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 11 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 10/10/2025.
WELLINGHINTON VON KRUGER, 46 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LUIZ ALBERTO VON KRUGER e MARIA DE LOURDES PARANHOS DA SILVA VON KRUGER. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE MATINHOS, sábado, 11 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 10/10/2025.
