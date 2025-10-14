Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (14/10)
ALEXANDRE NELSON NEGENDANK, 74 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: LAURO ERNESTO NEGENDANK e ZIRENA NEGENDANK. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 14/10/2025.
BRUNA RENEE CHELI ALBIANI, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DELIO ALBIANI. Filiação: BRUNO CHELI e MADELEINE RENEE CHELI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 14/10/2025.
CELSO CARLOS LOSSO, 73 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: LENI HECK LOSSO. Filiação: REINALDO LOSSO e HELENA STROPARO LOSSO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/10/2025.
ENI OSMARINA DO PRADO KIGUTI, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDOMIRO ZENGORO KIGUTI. Filiação: ANACLETO LUCIO DO PRADO e CANDIDA MARIA DO CARMO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/10/2025.
EXPEDITA DE OLIVEIRA MARQUES, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO BATISTA MARQUES e MARIA POLICARPA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 15 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 14/10/2025.
HANS BRUINJE, 90 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: SILVIA GROTH BRUINJE. Filiação: GYSBERT BRUINJE e ODILA BRUINJE. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 15 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 14/10/2025.
HUMBERTO LEONIDAS GUIMARAES, 90 ano(s). Profissão: FISCAL OBRAS. Cônjuge: EDITE DO PILAR DE QUADROS GUIMARAES. Filiação: FELICIANO GUIMARAES e MATILDE IZABEL POOL GUIMARAES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 14/10/2025.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (14/10)
IRAN RIBEIRO DE FREITAS, 72 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Filiação: WALDOMIRO RIBEIRO DE FREITAS e ILUDES MACEDO DE FREITAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 15 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 14/10/2025.
JOSE LEAO DA SILVA, 85 ano(s). Cônjuge: MARIA DOS ANJOS PEREIRA. Filiação: ELIAS LEAO DA SILVA e ROSALIA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 14/10/2025.
LOURDES BARK, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MAMEDIO CHEHADE BARK. Filiação: ANGELO OSTI e OLINDA OSTI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/10/2025.
LUIZ ANTONIO DE GOES, 72 ano(s). Profissão: ALFAIATE. Filiação: ANTONIO FRANCISCO GOES e ADELIA BENTO GOES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/10/2025.
LUIZ FERNANDO DE SOUZA LIMA, 12 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: CLAUDINEY DE SOUZA LIMA e KATIA CIBELE DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DE IVAIPORA PR, quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/10/2025.
MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GALDINO FELIX DA SILVA e MARIA VIRGILIA VIEIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 14/10/2025.
MURILO GENGHINI, 70 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: SANDRA TEREZINHA GENGUINI. Filiação: ALTIVO GENGHINI e MARIA JOSE BASSAN GENGHINI. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 16 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 14/10/2025.
NADIR DORIGO, 85 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: MARIA TEREZINHA GRACIANO DORIGO. Filiação: ANGELO DORIGO e DEZOLINA PICOLI DORIGO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 14/10/2025.
NOEMIA BUENO GOUVEA, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GUARACY ALVES GOUVEA. Filiação: ALFREDO PEREIRA BUENO e IZABEL MARIA JULIA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 15 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 14/10/2025.
OSVALDO CORREA DE LIMA, 93 ano(s). Cônjuge: VERGINIA ROCHA DE SOUSA LIMA. Filiação: ANTONIO CORREA DA LIMA e ELIDIA MARIA DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 14/10/2025.
SAKUO NOTO, 79 ano(s). Profissão: EXECUTIVO(A). Cônjuge: ALICE NOTO. Filiação: ISAKU NOTO e IOSHI NOTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 15 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 14/10/2025.
SEBASTIAO FERREIRA, 73 ano(s). Cônjuge: ANA MARIA TIBURCIO FERREIRA. Filiação: VIRGILIO DE BASTOS FERREIRA e ANESTINA DE BASTOS FERREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/10/2025.
SIDINEI OLIVEIRA SILVA, 58 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: ISABEL APARECIDA DE LIMA SILVA. Filiação: JOAO DE OLIVEIRA DA SILVA e LAZARA OLIVEIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 14/10/2025.
THEREZA CZOCHRA, 95 ano(s). Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Cônjuge: LAUDELINO NUNES DA SILVA. Filiação: FRANCISCO CZOCHRA e JOANINA SWIONTEK CZOCHRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 14/10/2025.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (14/10)
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.