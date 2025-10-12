Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (11/10)
ARMANDO LEAL BASTOS, 86 ano(s). Filiação: CATARINA COLLA BASTOS e IDA LEAL BASTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 12 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 11/10/2025.
CELSUI ANTONIO PAESE, 84 ano(s). Cônjuge: ELIZABETE KAMINSKI. Filiação: SANTO JOAO PAESE e ANTRONIETA LIDIA MANFREDINI PAESE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 12 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 11/10/2025.
DALVINO ANTONIO DE OLIVEIRA, 75 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA e ANGELINA JOVINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ZONA SUL, sábado, 11 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 10/10/2025.
EDMUNDO GONCALVES, 86 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) TERMINAIS. Cônjuge: CONCEICAO MARIA DA LUZ GONCALVES. Filiação: JOAO GONCALVES e DJANIRA DE SOUZA GONCALVES. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, domingo, 12 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 10/10/2025.
ELIANE FERREIRA DA LUZ, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALINE FERREIRA DA LUZ. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 12 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 11/10/2025.
JOAO ALBERTINO DE MELO, 93 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: MARIA CAVALLIN DE MELO. Filiação: JOSE ALFREDO DE MELO e TEREZA CECILIA DE MELO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sábado, 11 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 11/10/2025.
LEONI CARDOSO DE SOUZA, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE MILTON FERREIRA DE SOUZA. Filiação: DELFINO CARDOSO e ANTONIA ALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 12 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 11/10/2025.
LEONI PEREIRA DE ANDRADE, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE e NOEMIA DA MOTTA ANDRADE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 12 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 11/10/2025.
LIVIA DIAS COELHO, 83 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOAQUIM EVILASIO COELHO e ELVIRA DIAS COELHO. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 11 de outubro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 10/10/2025.
LOUIZE CRISTINE DA COSTA MANN, 33 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIZ ALBERTO MANN e ZELI DA COSTA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, domingo, 12 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 10/10/2025.
MARIA LUISA ROJAS DE ROMAN, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIA DEL ROSARIO ROJAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 12 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/10/2025.
MARIA ZAIRA ESTANNISQUE, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE BIRAJARA DA SILVA. Filiação: ORIDES FERREIRA ESTANNISQUE. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, domingo, 12 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 11/10/2025.
MARIO TANCON, 89 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: MARIA WINTER TANCON. Filiação: VICENTE TANCON e ELVIRA TANCON. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 12 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 11/10/2025.
MERCEDES HECK, 86 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ALFREDO HECK e IRICA HECK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 12 de outubro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 11/10/2025.
MIGUEL SCARPANTE BOTELHO, 5 dia(s). Filiação: WESLEY GABRIEL NOVAES BOTELHO e LARISSA SCARPANTE DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 12 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 11/10/2025.
OSNEI SCHIMANSKI, 67 ano(s). Profissão: BORRACHEIRO(A). Filiação: OSCAR SCHIMANSKI e NEVAIR SCHIMANSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 12 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 10/10/2025.
OSVALDO PASQUALIN, 85 ano(s). Profissão: GRAFICO. Cônjuge: DELEUZA TEREZINHA PASQUALIN. Filiação: ALBERTO PASQUALIN e MATILDE DISSENHA PASQUALIN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, domingo, 12 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 11/10/2025.
PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE CARVALHO, 76 ano(s). Cônjuge: MARIA DA GRACA ROCHA DE CARVALHO. Filiação: AUREO FORTE DE CARVALHO e RITA OLIVEIRA DE CARVALHO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 12 de outubro de 2025 às 14:30h. Data do Falecimento: 11/10/2025.
ROGERIO BISS, 83 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: NILDA ZILIOTO BISS. Filiação: AUGUSTO BISS e MARIA MOREIRA BISS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 12 de outubro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 11/10/2025.
ROMEU FRA DIAVOLO GOMES, 86 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: ALZIRA PONTES GOMES. Filiação: GARY GOMES e ROSA COLLACO GOMES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 12 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 11/10/2025.
SAMUEL ALEIXO DOMINGUES, 7 mes(es). Filiação: JOAO ALEIXO DA SILVA NETTO e JOSIANE CAIXETA DOMINGUES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 12 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 11/10/2025.
SOLANGE HONORATO DE OLIVEIRA, 46 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: GESSE ALVES DE OLIVEIRA. Filiação: BENEDITO HONORATO e GUIOMAR BRITO HONORATO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 12 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 11/10/2025.
