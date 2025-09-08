A família de Luiz Antônio Silvestre, o jovem de 28 anos que sofreu queimaduras em mais de 70% do corpo ao manusear um disco de arado com álcool no último sábado (06) em Apucarana (PR) criou uma vaquinha online para ajudar nos custos de estadia de sua família em Curitiba, onde Luiz está internado no Hospital Evangélico Mackenzie.
“Diante dessa situação tão delicada, venho como esposa, junto com sua mãe Luzia, pedir apoio para arrecadar recursos que nos ajudem a nos manter durante o período de internação em Curitiba, além de garantir os cuidados que o Luiz irá precisar no seu tratamento e recuperação após a alta hospitalar”, afirma a esposa Jéssica de Oliveira.
Luiz Antonio, também conhecido como Luizera, está entubado, desacordado e sem previsão de alta em um quadro de saúde considerado gravíssimo.
Na manhã desta terça-feira (03), Luiz deixou a UTI do Hospital da Providência e foi transferido de avião para o Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba. A unidade é referência no tratamento de queimados.
“Cada contribuição, seja em forma de doação ou de oração, fará toda a diferença na vida do nosso Luizera, que já é um verdadeiro vencedor”, desabafou Jéssica.
Como ajudar
As doações para a família do apucaranense podem ser feitas via pix, através das seguintes chaves:
- Jéssica Aparecida de Oliveira da Silva
Também é possível fazer a doação direto pela plataforma Vakinha clicando neste link.
Fonte: TN Online