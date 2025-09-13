2025 a semana da temporada da NFL está aqui -E não há lugar melhor para obter conselhos para o início da minuto final em comparação com este domingo. Fantasy Football LiveAssim,
Nossos analistas ficcionais de primeira qualidade responderam às suas perguntas de programação durante o show de 90 minutos, que começa 23:30 eAssim,
Fantasia do Yahoo Mat HarmonAssim, Justin Boon E Chris Allen Junte -se ao host Jason Fitz Para guiá -lo corretamente para o início dos jogos ET às 1 hora. A tripulação cobrirá tudo isso.
O que está chegando ao show da semana 2 aqui:
Atualização de classificação ao vivo de Justin Boon
Top Fantasy Storyline: Os Chargers agora são um time próximo?
Identificando jogadores à prova de confrontos
Visualização dos principais jogos da semana:
Favorito nosso jogador compartilhe para a semana
E o mais importante – responda às suas perguntas de formação
Assim,Semana 2 Rankings de Fantasia de Half-PPRAssim, Instituição Assim, Rbs Assim, Relevante Assim, T Assim, flex Assim, D/s Assim, KickerAssim,
Procurando ainda mais ajuda no domingo de manhã?
Temos você coberto:
Analista Scott Pianovsky Twitter/X (@ (@ (@@ tem que responder às perguntasYahofentasy) Comece no meio -dia et – marque suas perguntas com apenas #Askffl (considere o seu sinal de morcego de fantasia).
Analista Joel Smith Também estará ao vivo Tikokok À tarde, ET, pronto para ajudar em qualquer decisão final de minuto.
Onde e quando ver ffl
Pegar Fantasy Football Live Mas Yahoosports.comAplicativo esportivo do Yahoo, aplicativo de fantasia do Yahoo ou YouTubeComeçará do ET às 11:30 no domingo.
Quer retratar sua pergunta no programa?
Usar #Askffl Adicione ao Twitter/X e participe da conversa.