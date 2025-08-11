A Catedral Basílica Menor de Apucarana (PR) recebe nesta segunda-feira (11), a partir das 19h, o Frei Gilson, que será o responsável por celebrar a Missa Devocional à Nossa Senhora de Lourdes. E, desde às seis horas da manhã, já dava para encontrar devotos na fila querendo garantir um lugar para ver o católico de perto, dentre eles, os irmãos Bernardo de Souza, de seis anos, e Júlia de Souza, de quatro anos, vestidos igual ao Frei Gilson.
Segundo o casal Júnior de Souza e Daniele de Oliveira, pais dos pequenos, toda a família acompanha de perto o religioso e as mensagens transmitidas por ele. “As crianças gostam das músicas do Frei Gilson assim como nós, então direto estamos ouvindo ele. Por isso, resolvemos fazer as roupas para esta ocasião especial, para esta Santa Missa”, afirmou o pai.
Ao ser entrevistado pela repórter do TNOnline, os fãs mirins cantaram as músicas do religioso e Bernardo acrescentou: “Vou usar mais vezes essa roupa”.
Esta é a segunda vez do Frei Gilson em Apucarana. Ele já esteve no município em dezembro de 2023 e também atraiu milhares de católicos para a sua celebração. O religioso utiliza as redes sociais para passar mensagens de fé. Ele já alcança quase 10 milhões de seguidores apenas no Instagram, onde compartilha mensagens religiosas e aconselha seguidores com base nos ensinamentos da Bíblia em linguagem informal e acessível.
Toda sexta-feira ele transmite o santo rosário pelo Youtube às 4 horas da manhã, atraindo milhares de pessoas. O canal do YouTube do Frei conta com mais de 7,8 milhões de inscritos.
Fonte: TN Online.