Transfer-Wahnsinn bei den Bayern!
Laut „The Athletic“ soll Chelsea dem Rekordmeister mitgeteilt haben, dass die angedachte Leihe von Angreifer Nicolas Jackson NICHT zustande kommen wird.
Der Grund: Chelsea-Stürmer Liam Delap hat sich am Samstag gegen Fulham verletzt (2:0). Er soll mit einer Oberschenkelverletzung rund acht Wochen lang ausfallen. Mit Joao Pedro hätte der Klub somit nur noch einen etatmäßigen Stürmer im Kader – zu wenig für Chelsea-Trainer Enzo Maresca. „Mit zwei Stürmern reicht es grundsätzlich aus. Aber wenn einer von ihnen wochenlang verletzt ist, reicht es nicht mehr aus“, sagte Maresca nach dem Spiel.
Kurios: Jackson war erst am Samstagnachmittag in München gelandet und sollte eigentlich anschließend den Medizincheck absolvieren.
Die Bayern und Chelsea hatten sich am Freitag geeinigt: Die Leihgebühr sollte bei 15 Mio. Euro liegen. Dazu hätten die Bayern eine Kaufoption von 65 Mio. Euro für den Sommer 2026 gehabt.
Doch dann kam die Delap-Verletzung dazwischen.
Das letzte Wort scheint in der Transfer-Saga wohl noch nicht gesprochen zu sein. Laut des senegalischen Journalisten Papa Mahmoud Gueye habe die Jackson-Seite die Chelsea-Forderung abgelehnt. Jackson sei daher zum Medizincheck der Bayern gefahren. Die Jackson-Seite kämpfe noch immer.
Letztendlich liegt in diesem Fall aber wohl die Entscheidung bei Chelsea, die einer Leihe nämlich zustimmen müssen.
Max Eberl sagt bei Sky: „Transfers sind dann in trockenen Tüchern, wenn die Verträge unterschrieben sind. Jetzt ist er da, mal schauen, was passiert. Wir werden uns Gedanken machen und dann agieren.“
Und weiter: „Ein Transfer bahnt sich an, man diskutiert, dann soll der Medizincheck passieren – und dann können außergewöhnliche Dinge geschehen. Das Leben ist kein Konjunktiv. Das Leben ist Realität. Wir werden sehen, was passiert …“