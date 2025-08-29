A decisão tem como objetivo equilibrar interesses de trabalhadores e empregadores / Agência Brasil
O feriado da Independência, celebrado em 7 de setembro, cai neste ano em um domingo, mas a folga será transferida para a segunda-feira, 8 de setembro. A medida alcança cerca de 2 milhões de brasileiros, incluindo servidores públicos e funcionários de empresas privadas, permitindo que usufruam do descanso sem comprometer a rotina produtiva. Vale ressaltar que a mudança não vale para todos os trabalhadores do País.
A decisão tem como objetivo equilibrar interesses de trabalhadores e empregadores, evitando impactos econômicos e garantindo que setores essenciais mantenham suas atividades durante o fim de semana.
Continua depois da publicidade
Com a transferência, servidores e funcionários de empresas que seguem acordos coletivos ou convenções passam a ter direito ao repouso compensatório.
Quem será beneficiado
A mudança atinge principalmente trabalhadores que têm feriados regidos por regras específicas de convenções coletivas e servidores públicos.
Continua depois da publicidade
Quando feriados nacionais coincidem com domingos, a folga extra nem sempre é garantida, e a compensação para segunda-feira serve para assegurar o direito legal ao descanso.
Legislação
Embora a legislação brasileira não determine automaticamente a folga em outro dia quando feriados caem no domingo, prefeituras, estados e empresas frequentemente optam pela transferência.
Exemplos de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro mostram que a prática ajuda a organizar o calendário de folgas e reduzir conflitos trabalhistas, além de oferecer previsibilidade aos empregadores e empregados.
Continua depois da publicidade
Impactos para trabalhadores e empresas
Para os trabalhadores, a transferência representa um descanso adicional sem perda salarial.
Já para empresas e órgãos públicos, a medida minimiza efeitos financeiros e logísticos, permitindo melhor planejamento de produção, atendimento e escalas de serviço, sem prejudicar a rotina operacional durante o fim de semana.