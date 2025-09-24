Hoje é dia da primeira formação da Roça em A Fazenda 17! Horas antes, em uma conversa entre Fernando Sampaio e Kathy Maravilha, o peão projetou a sua preferência para vetar da Prova do Fazendeiro entre os possíveis roceiros da noite: Carol Lekker, Gabily, Yoná Sousa e um peão do “resta um”. “Yoná. Ela causou muito, acho que nesta Roça ela deveria ir”, declarou o ator. Assista ao momento!
