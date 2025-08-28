Um homem de 35 anos foi preso neste domingo (23) após efetuar diversos disparos de arma de fogo dentro de um motel localizado no bairro Cidade Jardim, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o suspeito estaria, possivelmente, sob efeito de drogas no momento da ocorrência. Ninguém ficou ferido.
Após os disparos, equipes da PM foram acionadas e se dirigiram ao local. Ao perceber a chegada dos policiais, o homem tentou fugir, dando início a uma perseguição pelas ruas da cidade.
Segundo relato do tenente Duarte, o indivíduo não acatou as ordens de parada e continuou a fuga em alta velocidade.
“O indivíduo, provavelmente sob efeito de drogas, se evadiu das equipes em uma tentativa de abordagem. As equipes deram início ao acompanhamento, e ele não atendeu as ordens de parada. O acompanhamento acabou se encerrando em Curitiba, no viaduto da Avenida Marechal Floriano Peixoto, com o capotamento do veículo”, disse o tenente Duarte à Banda B.
A perseguição teve fim no viaduto da Avenida Marechal Floriano Peixoto, na região do bairro Boqueirão, em Curitiba, quando o suspeito perdeu o controle do veículo e capotou. Imagens do momento do acidente foram registradas por testemunhas.
Durante a abordagem, o homem não conseguiu explicar o motivo de suas ações. Segundo a PM, ele possui várias passagens pela polícia, incluindo registros por estupro e tráfico de drogas. Sua identidade não foi divulgada.
O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran), onde deverá responder por desobediência e direção perigosa. O caso será investigado pela Polícia Civil.
As informações são do Portal Banda B.